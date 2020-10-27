Український легіонер "МанСіті" Олександр Зінченко відновився після травми та потрапив у заявку команди на матч Ліги чемпіонів проти французького "Марселя". Головний наставник Пеп Гвардіола не зможе розраховувати на декількох ключових футболістів.

Зінченку знайшлось місце у заявці команди. Хоча українець пропустив деяких час через травму. Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

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У минулому турі проти "Вест Хема" Олександр вперше у новому сезоні вийшов на поле у футболці "МанСіті".

Зазначимо, що головному наставнику "містян" прийдеться добре подумати ким замінити лідерів, які не полетіли у Францію.

У матчі 2-го туру клубу не зможуть допомогти відразу ціла плеяда футболістів: Серхіо Агуеро, Фернандінью, Габріел Жезус, Натан Аке та Бенджамін Менді.

Додамо, що Зінченко на одному з тренувань отримав пошкодження м'язів. Наприкінці вересня "МанСіті" повідомив, що українець повернувся у розташування загальної групи. Але Олександр пропустив жовтневі поєдинки збірної України у Лізі Націй.

Заявка "МанСіті" на матч ЛЧ

Воротарі: Едерсон, Стеффен, Карсон

Едерсон, Стеффен, Карсон Захисники: Вокер, Діаш, Стоунз, Харвуд-Белліс, Канселу, Ляпорт, Гарсія

Вокер, Діаш, Стоунз, Харвуд-Белліс, Канселу, Ляпорт, Гарсія Півзахисники: Родрі, Гюндоган, Зінченко , Де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер

Родрі, Гюндоган, , Де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер Нападники: Стерлінг, Торрес, Сілва, Марез

Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Марсель" – "Манчестер Сіті" відбудеться 27 жовтня о 22:00