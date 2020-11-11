В среду, 11 ноября, состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные Польши и Украины. Встреча состоится в Силезском стадионе в Хожуве.

Команды уже объявили стартовые составы на этот поединок. Об этом пишет 24 канал.

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Польша – Украина: стартовые составы

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Пятов, Панькив, Соболь, Бондарь, Забарный, Чеберко, Сидорчук, Малиновский, Харатин, Марлос, Цыганков, Мораес.

Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек.

Кадровые потери сборной Украины

В сборной Украины проблемы в составе. Главный наставник украинской сборной Шевченко не сможет рассчитывать на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваева, Супрягу, Шахова, Попова. Все эти игроки сдали положительные тесты на COVID-19.

Также команде не помогут Тимчик, Кравец и Корниенко. Все пропустят матч из-за травмы.

Товарищеский матч Польша – Украина состоится 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45