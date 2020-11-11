У середу, 11 листопада, відбудеться товариський матчу, в якому зіграють збірні Польщі та України. Зустріч відбудеться на Сілезькому стадіоні в Хожуві.

Команди вже оголосили стартові склади на цей поєдинок. Про це пише 24 канал.

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Польща – Україна: стартові склади

Україна: Лунін, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Конопля, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Пятов, Паньків, Соболь, Бондар, Забарний, Чеберко, Сидорчук, Маліновський, Харатін, Марлос, Циганков, Мораес.

Польща: Скорупскі, Гумни, Валюкєвіч, Бохнєвіч, Рибус, Плахета, Гуральскі, Кліх, Зєлінскі, Мілік, Пйонтек.

Кадрові втрати України

У збірної України проблеми зі складом. Головний наставник українців Шевченко не зможе розраховувати на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваєва, Супрягу, Шахова, Попова. Всі ці гравці здали позитивні тести на COVID-19.

Також команді не допоможуть Тимчик, Кравець та Корнієнко. Всі пропустять матч через травми.

Товариський матч Польща – Україна відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45