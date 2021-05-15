Сборная Польши не сможет рассчитывать на звездного форварда. Пйонтек был вынужден лечь под нож хирурга из-за травмы.
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"Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Из-за травмы я пропущу Евро, а я очень сильно мечтал сыграть на этом турнире. Однако, я верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Я знаю, что у Бога есть планы на меня. Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться. я сделаю все, чтобы вернуться сильнее", – написал игрок в Твиттере.
По прогнозам врачей, восстановление Пйонтека займет примерно 4 месяца.