Андрей Пятов готов продолжать профессиональную карьеру и бороться за самые высокие награды во всех турнирах.

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"У меня тоже цель – выиграть Лигу чемпионов или со сборной Евро. Это реальные цели, мы к ним идем. А почему нет? Команда у нас хорошая, я верю во всех ребят, наш тренер замечательный, самый умный, с персоналом. А как сложится, все зависит от нас", – считает Пятов.

Напомним, в этом сезоне Пятов уступил место в основе Шахтера Анатолий Трубину, но попал в расширенную заявку сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.