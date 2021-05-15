Збірна Польщі не зможе розраховувати на зіркового форварда. Пйонтек був змушений лягти під ніж хірурга через травму.

Цікаво Пятов озвучив свою мету на Євро – фантастичне завдання

"Останні 36 годин були важкими для мене. Через травму я пропущу Євро, а я дуже сильно мріяв зіграти на цьому турнірі. Проте, я вірю, що в футболі, як і в житті, ніщо не відбувається без причини. Я знаю, що у Бога є плани на мене. Моє відновлення починається зараз, і це єдине, на чому я повинен сфокусуватися. Я зроблю все, щоб повернутися сильнішим", – написав гравець у Твіттері.

За прогнозами лікарів, відновлення Пйонтека займе приблизно 4 місяці.