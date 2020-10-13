На матч Украина – Испания, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве во вторник, 13 октября, отменили половину из проданных билетов.

До этого на этот матч продавали билеты на 30% от вместимости трибун. Именно такой лимит был установлен УЕФА. Однако эта цифра могла быть меньше (не больше, чем разрешено местными властями). Столько же продали билетов и на матч Украина – Германия, который состоялся 10 октября.

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И чуть больше чем за два часа до начала матча Украина – Испания (он начнется в 21:45), в Украинской ассоциации футбола сообщили, что на трибуны пустят вдвое меньше зрителей – 15% от общей вместимости трибун.

Такой шаг в УАФ объяснили решением по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальная часть билетов будет отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость", – заверили в УАФ.

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Там также добавили, что тем болельщикам, которым отменили билеты на матч Украина – Испания, придет сообщение на телефон или электронную почту. Если такое сообщение не пришло, то билеты на матч действительны.