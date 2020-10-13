На матч Україна – Іспанія, який відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 13 жовтня, скасували половину з проданих квитків.

До цього на цей матч продавали квитки на 30% від місткості трибун. Саме такий ліміт було встановлено УЄФА. Однак ця цифра могла бути меншою (не більше, аніж дозволено місцевою владою). Стільки ж продали квитків і на матч Україна – Німеччина, який відбувся 10 жовтня.

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Та трохи більше як за дві години до початку матчу Україна – Іспанія (він розпочнеться о 21:45), в Українській асоціації футболу повідомили, що на трибуни пустять вдвічі менше глядачів – 15% від загальної місткості трибун.

Такий крок в УАФ пояснили рішенням за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у Києві.

"Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість", – запевнили в УАФ.

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Там також додали, що тим вболівальникам, яким скасували квитки на матч Україна – Іспанія, прийде повідомлення на телефон або електронну пошту. Якщо таке повідомленні не прийшло, то квитки на матч дійсні.