Защитник сборной Украины Юхим Конопля рассказал о попытках швейцарцев испортить "желто-синим" подготовку к матчу 6-го тура Лиги наций.

По словам защитника сборной Украины Юхима Конопли, неуважение швейцарской стороны выражалось в важных нюансах. Об этом он рассказал в комментарии "Профутболу".

На положительный результат можно рассчитывать, – футбольный юрист о матче Швейцария –Украина

"Нам на тренировку перед игрой такое поле дали... оно отвратительного качества. Уверен, у них есть поля лучше, соответствующие требованиям. А здесь грязь, трава такая ...

Где такое видано, чтобы национальная команда на таком поле работала? И в таких маленьких нюансах все и выражалось", – сказал Конопля.

Напомним, уже вскоре УЕФА объявит судьбу отмененного матча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина. Поединок запретили проводить местные власти из-за якобы вспышки коронавируса в лагере "желто-синих". УЕФА позволял провести матч, ведь у Шевченко оставалось достаточно здоровых футболистов.

Впоследствии УЕФА отменил игру, а по прибытии домой в украинской делегации коронавируса не обнаружили.