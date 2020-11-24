Захисник збірної України Юхим Конопля розповів про спроби швейцарців зіпсувати "жовто-синім" підготовку до матчу 6-го туру Ліги націй.

За словами захисника збірної України Юхима Коноплі, неповага швейцарської сторони виражалася у важливих нюансах. Про це він розповів у коментарі "Профутболу".

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"Нам на тренування перед грою таке поле дали... воно огидної якості. Упевнений, у них є поля кращі, які відповідають вимогам. А тут бруд, трава така...

Де таке бачено, щоб національна команда на такому полі працювала? І в таких маленьких нюансах все і виражалося", – сказав Конопля.

Нагадаємо, вже незабаром УЄФА оголосить долю скасованого матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна. Поєдинок заборонила проводити місцева влада через ніби-то спалах коронавірусу в таборі "жовто-синіх". УЄФА дозволяв матч, адже в Шевченка залишалося достатньо здорових футболістів.

Згодом УЄФА скасував матч, а про прибутті додому в української делегації коронавірусу не виявили.