ЧС-2022, відбір, груповий етап

Казахстан – Фінляндія – 0:2

Голи: Пуккі, 45, 48

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Після поразки від України збірна Фінляндії зробила правильні висновки. Суомі приїхали у Казахстан за перемогою, яку впевнено здобули завдяки дублю Пуккі.

Таким чином фіни набрали 8 очок, зрівнялися з Україною та не припиняють боротися за путівки на ЧС-2022. Тепер "жовто-сині" не мають права на помилку у матчі з Боснією та Герцеговиною, який розпочнеться вже незабаром, о 21:45.