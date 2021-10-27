Победа Аталанты в юбилейном матче Малиновского: дежавю от Сапаты и Дзаппакосты

Украинец провел 100-й матч в составе бергамасков. В среду вечером Аталанта победила на выезде Сампдорию.

Уже на 10 минуте хозяева воспользовались провалом обороны соперника и открыли счет. Мортен Торсби вывел на свидание с кипером Франческо Капуто, который отправил мяч в цель.

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Однако вскоре Аталанта исправила положение и дважды отличилась с интервалом в несколько минут. В зародыше первой голевой атаки принял участие Малиновский, разогнавший опасный выпад. В ее конечной фазе ключевую роль сыграли Давиде Дзаппакоста и Дуван Сапата. Первый навесил с правого фланга, а второй замкнул (официально в протоколе указан автогол 20-летнего защитника генуэзцев Кристоффера Аскильдсена). Прошло несколько минут и все повторилось снова – Сапата воспользовался идентичным навесом Дзаппакосты и пробил головой – 1:2. На этот раз без посторонней помощи.

На 78-й минуте Руслан ушел с поля, а его партнеры увеличили преимущество в компенсированное время. Йосип Иличич пробил с острого угла и установил финальный счет. Благодаря этой победе Аталанта идет четвертой с 18 очками.

WhoScored оценил действия Руслана одной из самых низких оценок в команде – 6,43.

Чемпионат Италии, 10 тур

Сампдория – Аталанта 1:3

Голы: Капуто, 10 – Аскильдсен (автогол), 17, Сапата, 21, Иличич, 90+5.