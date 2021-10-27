До перерыва аутсайдеры Серии А не впечатлили атакующим футболом. Минимум моментов и опасных возможностей. Во втором тайме ситуация несколько изменилась.

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На 64-й минуте Коваленко разогнал атаку Специи, завершившуюся убийственным моментом Эмануэля Гьяси, который с близкого расстояния пробил неточно. Однако уже через мгновение хозяева открыли счет. Гамбиец Эбрима Колли пробил из-за пределов штрафной после розыгрыша "стандарта". Мяч попал в спину Сальваторе Сиригу и влетел в сетку – 1:0.

Однако генуэзцы спаслись от поражения. На последних минутах гости заработали право на пенальти, который реализовал Доменико Кришито.

Портал WhoScored оценил действия Виктора отметкой 6,61. Специя идет 17-ю с 8 очками, Дженоа занимает 18-ю строчку и имеет на один пункт меньше.

Чемпионат Италии, 10 тур

Специя – Дженоа 1:1

Голы: Сиригу (автогол), 66 – Кришито (с пенальти), 86.