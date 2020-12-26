О продаже в другой клуб руководство Боруссии Дортмунд сообщило Андрею Ярмоленко с помощью текстового сообщения.

По словам Александра Хацкевича, один из боссов "шмелей" прислал украинцу сообщение о том, что клуб больше не заинтересован в его услугах. Об этом екс-тренер Динамо рассказал порталу Спорт-Экспресс.

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"Ярмоленко играл за дортмундскую Боруссию. Однажды ему пришла смс-ка от кого-то из руководителей клуба: "Тренер тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду".

Как Ярмоленко воспринял такую ​​форму общения? Он профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проиграешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства", – сказал Хацкевич.

Отметим, Ярмоленко перешел из Боруссии Дортмунд в Вест Хэм летом 2018 года. "Молотобойцы" заплатили за украинца 20 миллионов евро.

Контракт Андрея с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года. Сегодня портал Transfermarkt оценивает Ярмоленко в 7,5 миллионов евро.