Наставник сборной Украины Андрей Шевченко наслаждается заслуженным отдыхом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился кадрами своего отпуска в социальной сети Twitter.

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Пока клубы УПЛ ушли на отдых, наставник "желто-синих" решил больше времени уделить семье.

"Приятно качественно проводить время со своей семьей", – подписал Шевченко фотографии со своими сыновьями.