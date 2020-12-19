Футболіст Динамо та збірної України Віталій Миколенко активно проводить свою відпустку.

Молоді футболісти Динамо вдало сходили на риболовлю. Світлини з активного відпочинку гравці опублікували в Instagram.

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Участь у зимовій риболовлі взяли Віталій Миколенко та інші молоді гравці Динамо: Данило Сухоручко, Вадим Мащенко та Богдан Білошевський.

Саме останній виклав у соціальну мережу фотографію з трофеєм.

Нагадаємо, за підсумками першого кола чемпіонату України київське Динамо очолює турнірну таблицю, відрив від донецького Шахтаря становить лише один заліковий пункт.