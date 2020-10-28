Главным вратарем сборной Украины в последние годы был Андрей Пятов. Однако появилась информация, что голкипер может закончить карьеру после чемпионата Европы, который перенесли на 2021 год.

И Андрей Пятов в комментарии sport.ua опроверг эту информацию.

"Во время карантина я общался с Игорем Цыгаником и говорил, что как для игрока сборной, Евро-2020 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Как минимум, это некорректно по отношению ко мне", – заявил Андрей Пятов.

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Однако окончание выступлений за сборную Украины не означает, что Пятов закончит профессиональную карьеру.

"Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроения и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, Covid-19 немного выбил из колеи, у нас много в команде переболели и сейчас набирают кондиции. В то же время наши молодые игроки воспользовались шансом в лиге чемпионов – в матчах с "Реалом" и "Интером" показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в "Шахтере" подрастает такая молодежь", – заявил Андрей Пятов.

Андрей Пятов: "Шахтёр" и сборная Украины