Пятов прокомментировал окончание выступлений за сборную Украины после Евро-2020
Главным вратарем сборной Украины в последние годы был Андрей Пятов. Однако появилась информация, что голкипер может закончить карьеру после чемпионата Европы, который перенесли на 2021 год.
И Андрей Пятов в комментарии sport.ua опроверг эту информацию.
"Во время карантина я общался с Игорем Цыгаником и говорил, что как для игрока сборной, Евро-2020 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Как минимум, это некорректно по отношению ко мне", – заявил Андрей Пятов.
К теме: В сборную Украины вызвали 32 футболистов: имена
Однако окончание выступлений за сборную Украины не означает, что Пятов закончит профессиональную карьеру.
"Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроения и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, Covid-19 немного выбил из колеи, у нас много в команде переболели и сейчас набирают кондиции. В то же время наши молодые игроки воспользовались шансом в лиге чемпионов – в матчах с "Реалом" и "Интером" показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в "Шахтере" подрастает такая молодежь", – заявил Андрей Пятов.
Андрей Пятов: "Шахтёр" и сборная Украины
- Андрею Пятову – 36 лет.
- С 2007 года он выступает за донецкий "Шахтер". Провел за "горняков" более 400 матчей. С командой десять раз становился чемпионом Украины. Также выигрывал кубок УЕФА в 2009 году.
- За сборную Украины выступает с 2006 года. Был участником Чемпионате мира 2006 года в Германии. На Евро-2012 был основным вратарем сборной Украины. Как и на Евро-2016. В общем провел 95 матчей за сборную.
- Считается главным вратарем сборной Украины. Однако в 2020 году сыграл только в двух матчах. Еще три матча сборной он пропустил из-за положительного теста на коронавирус.
- В новом сезоне сыграл лишь в трех матах за "Шахтер". Зато чаще на поле выходил 19-летний Анатолий Трубин – в семи матчах. В том числе в двух играх Лиги чемпионов – против "Реала" и "Интера".
- По данным СМИ, у Пятова в конце 2020 года заканчивается контракт с "Шахтером". Стороны пока не договорились о новом соглашении.