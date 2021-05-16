Як розповів голкіпер, задуматися про відхід зі збірної змусив вік, але пандемія дозволила йому ще насолодитися перебуванням у команді Шевченка.

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"Я давно вирішив, що попрощаюся зі збірною після цього чемпіонату. Тому перенесення Євро, можливо, мені і на користь – так би вже рік не був у настільки чудовій команді. Моє рішення остаточне, я не женуся за круглими числами, а навпаки – пишаюся, що все це було в моєму житті.

Починаючи приблизно з 2005 року, я їздив у збірну постійно – спочатку в молодіжку, потім в національну. Було багато хороших матчів, були і розчарування, але я завжди був гордий тим, що перебував в головній команді своєї країни", – сказав Андрій.

Також голкіпер наголосив, що завершувати кар'єру не збирається, а лише зосередить свої сили на виступах за клуб.