Из всех 32-х голкиперов, которые приняли участие в матчах 1-го тура Лиги чемпионов, Андрей Пятов оказался наименее эффективным. InStat оценил действия 37-летнего голкипера лишь в 222 балла.

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Перед украинцем расположился Антонио Адан, хотя голкипер Спортинга пропустил от Аякса целых 5 голов. Голкипер Динамо Денис Бойко благодаря эффективным сейвам против Бенфики набрал 291 балл и оказался на 15 месте.

Во 2-м туре Лиги чемпионов Динамо отправится в Мюнхен на матч против Баварии, а Шахтер дома примет миланский Интер.