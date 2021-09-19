З усіх 32-х голкіперів, які взяли участь у матчах 1-го туру Ліги чемпіонів, Андрій Пятов виявився найменш ефективним. InStat оцінив дії 37-річного голкіпера лише в 222 бали.

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Перед українцем розташувався Антоніо Адан, хоча голкіпер Спортінга пропустив від Аякса цілих 5 голів. Голкіпер Динамо Денис Бойко завдяки ефективним сейвам проти Бенфіки набрав 291 бал та опинився на 15 місці.

У 2-му турі Ліги чемпіонів Динамо вирушить у Мюнхен на матч проти Баварії, а Шахтар вдома прийме міланський Інтер.