Чемпионат Испании 2020/21, 5-й тур

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Алиоски, 15 (пен.) – Албиракан, 20

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Уже на старте встречи Аль-Ахли получил право пробивать пенальти. К мячу подошел македонец Алиоски, который забил Украине на Евро-2020 после того, как Бущан отразил удар с пенальти.

Максим Коваль повторил сейв Георгия и тоже отразил удар. Правда, македонец получил шанс реабилитироваться – повтор показал, что Коваль покинул линию до удара. Со второй попытки Алиоски не ошибся.

Аль-Фатех очень быстро восстановил равновесие, но вырвать победу не сумел. Аль-Фатех набрал 8 очков и поднялся на третью строчку, а Аль-Ахли с 5 пунктами остался десятым.

Сейв Коваля