В новом штабе сборной вратарями занимается бывший кипер Динамо, Днепра и национальной команды Вячеслав Кернозенко. Капитан "желто-синих" Андрей Пятов положительно оценил работу со специалистом.

Кстати Казахстан – Украина: Петраков объявил заявку "желто-синих" без двух лидеров

Я с удовольствием слушаю его, учусь у него, мне интересно с ним работать. С каждым тренером ты берешь для себя что-то новое, и вся вчерашняя тренировка была для меня новой. Я рад, что у меня есть возможность поработать с этим специалистом,

– сказал Пятов.

Напомним, в 17:00 начнется матч квалификации на ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной. В лагере сборной сейчас находятся трое голкиперов – Андрей Пятов, Денис Бойко и Дмитрий Ризнык. Кто из них займет место в воротах с первых минут – пока неизвестно.