Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал результат матча с Казахстаном. По мнению футболиста, "желто-синие" сами виноваты в неутешительному результате.

По мнению Кривцова, футболисты сборной Украины слишком рано поверили в уверенную победу.

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"Думаю, рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали", – сказал он.

Также защитник объяснил причины пропущенного гола и неудачного результата в итоге.

Было много перспективных контратак, 100-процентных моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку. Расслабленность – причина пропущенного гола. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевела игру на нашу половину, сыграла в пас и отмечу мастерство игрока, который забил гол, –добавил футболист.