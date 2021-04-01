Захисник збірної України Сергій Кривцов прокоментував результат матчу з Казахстаном. На думку футболіста, "жовто-сині" самі винні у невтішному результаті.

На думку Кривцова, футболісти збірної України занадто рано повірили у впевнену перемогу.

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"Думаю, рано повірили в свої сили. У першому таймі нам гра давалася, забили гол. Напевно, потім не поставилися з належною відповідальністю до наших моментів, які створювали", – сказав він.

Також захисник пояснив причини пропущеного гола та невдалого результату в підсумку.

Було багато перспективних контратак, 100-відсоткових моментів, але десь піжонство, самовпевненість зіграли з нами злий жарт. Розслабленість – причина пропущеного гола. Там технічна помилка була, обрізка, здорово зіграла збірна Казахстану, швидко перевела гру на нашу половину, зіграла в пас і відзначу майстерність гравця, який забив гол, – додав футболіст.