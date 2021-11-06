В то время, когда Пихаленок защищал цвета Мариуполя, видеть его в своих рядах хотели европейские клубы. В частности, Генк и Ференцварош готовы были арендовать хавбека с правом выкупа.

Читайте также Травма Ярмоленко: какое состояние футболиста перед приездом в сборную на решающий матч против Боснии

Футболист был не прочь продолжить карьеру в Европе, но ему помешали изменения в донецком Шахтере.

Тогда в Шахтер пришел Луиш Каштру и сказал, что рассчитывает на меня, что я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор и Каштру стал меня подпускать в состав. Да, я выходил всего на 20 минут, но все равно играл почти в каждом матче. Однако, затем я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок,

– рассказал Пихаленок.

Напомним, хавбек получил вызов в лагерь национальной сборной Украины во время октябрьского сбора. Впрочем, главный тренер команды Александр Петраков не вносил его в заявку на матчи против Финляндии и Боснии.

На ноябрьские матчи Украины против Болгарии и Боснии Пихаленок вызов в лагерь "желто-синих" не получил.