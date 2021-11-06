У той час, коли Піхальонок захищав кольори Маріуполя, бачити його у своїх рядах хотіли європейські клуби. Зокрема, Генк та Ференцварош були готові орендувати хавбека з правом викупу.

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Футболіст був не проти продовжити кар'єру в Європі, але йому завадили зміни у донецькому Шахтарі.

Тоді у Шахтар прийшов Луїш Каштру і сказав, що розраховує на мене, що я йому потрібен. Все було добре, провів продуктивний тренувальний збір і Каштру почав мене підпускати до складу. Так, я виходив лише по 20 хвилин, але все одно грав майже у кожному матчі. Однак, потім я отримав важку травму хрестоподібних зв'язок і вибув на дуже довгий термін,

– розповів Піхальонок.

Нагадаємо, хавбек отримав виклик у табір національної збірної України під час жовтневого збору. Втім, головний тренер команди Олександр Петраков не вносив його у заявку на матчі проти Фінляндії та Боснії.

На листопадові матчі України проти Болгарії та Боснії Піхальонок виклик у табір "жовто-синіх" не отримав.