К счастью, травма у Андрея Ярмоленко не критична. Главный тренер команды Дэвид Мойес собирается привлечь украинца к матчу против Ливерпуля, который состоится в воскресенье, 7 ноября.

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Врачи диагностировали у капитана сборной Украины легкий ушиб, поэтому форма Ярмоленко перед матчами за "желто-синих" не должна сильно пострадать.

Напомним, 11 ноября подопечные Петракова сыграют товарищеский матч против Болгарии, а матч против Боснии состоится в Сараево 16 ноября.

Для того чтобы гарантированно продолжить борьбу за путевки на чемпионат мира в Катаре, нам нужно только побеждать.