Петраков виноват, – звездный тренер посоветовал наставнику сборной меньше говорить в прессе

Конфликт Александра Петракова и Руслана Малиновского стал главной темой сентябрьских сборов сборной. Кроме того, тренер публично критикует футболистов, что может иметь плохие последствия для коллектива.

По мнению украинского тренера Олега Федорчука, главный тренер сборной Украины Александр Петраков слишком много выносит из раздевалки на публику. Причиной этого является отсутствие опыта работы со взрослыми командами.

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Также он добавил, что знает Малиновского и убежден, что он – абсолютно неконфликтный человек.

Сейчас заметно, что новый тренер сборной пытается всем понравиться. Но обычно большое стремление приводит к плачевным результатам. Видно, что Петракову не хватает опыта работы со взрослыми командами. Он идет на интервью, еще не остыв как след от недавнего матча, эмоции зашкаливают. И в итоге тренер говорит лишние вещи. Те, которые должны были бы оставаться внутри коллектива,

– считает Федорчук.

По его мнению, каждый тренер должен дважды подумать перед тем, как что-то сказать перед камерами. Также Федорчук посоветовал Петракову позвонить Руслану и решить ситуацию, иначе атмосфера в команде будет далеко не лучшей.

Напомним, под руководством Петракова сборная Украины сыграла три матча, все завершились ничейным результатом. В рамках отбора на ЧМ-2022 "желто-синие" сыграют еще три игры: против Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины.