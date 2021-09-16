Лига Европы

Спартак – Легия 0:1

Гол: Кастрати, 90+1.

Игорь Харатин вышел в старте Легии на выездной поединок со Спартаком. Судьба матча была решена в компенсированное время, когда отличился Лирим Кастрати – именно он заменил Харатина на 59-й минуте. Сенсационная победа поляков.

Читайте также Golden Boy-2021: Илья Забарный возглавил таблицу и обогнал звезду Барселоны – где голосовать

Митьюланд – Лудогорец 1:1

Голы: Исаксен, 3 – Десподов, 32.

Весь матч за болгарскую команду провел Игорь Пластун. Наш защитник сыграл неплохой поединок: 2 отборы, 1 перехват, процент точности передач – 92,3. Вины украинца в пропущенном голе нет.

Пластун в игре Лиги Европы / фото Getty Images

Байер – Ференцварош 1:2

Голы: Паласиос, 37, Вирц, 69 – Ммаэ, 8.

Хотя венгры открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Райана Ммаэ, однако впоследствии дважды пропустили от фаворита. За "Фради" 86 минут сыграл Александр Зубков. WhoScored оценил украинца средним баллом 6,70 – пятый результат в команде. Неоднозначный матч от игрока украинской национальной команды, который все еще далек от своей оптимальной формы.

Динамо Загреб – Вест Хэм 0:2

Голы: Антонио, 22, Райс, 50.

Андрей Ярмоленко вышел на поле в ситуации, когда все было решено. Наш вингер получил 7 минут игрового времени от Дэвида Мойеса. Украинец лишь 6 раз коснулся мяча.

Ярмоленко в Загребе / фото Getty Images

Лига конференций

Славия – Унион Берлин 3:1

Голы: Бах, 18, Кухта, 84, Шранц, 88 – Беренс, 70.

Тарас Качараба появился в "основе" чешской команды, однако на 48-й минуте получил тяжелую травму. Недавний дебютант украинской национальной команды столкнулся с партнером Айхамом Усу. Тарас покидал поле на носилках в специальном корсете под аплодисменты трибун. Желаем скорейшего выздоровления нашему земляку – у него перелом скуловой дуги.

Флора – Гент 0:1

Гол: Лемаич, 54.

В составе бельгийцев 63 минуты сыграл Роман Безус и этого ему оказалось достаточно для того, чтобы отличиться ключевым действием – отдать голевую передачу на Дарко Лемаича. Да еще и как это сделать – Безус принял мяч на грудь и слета запустил на партнера.

Буде-Глимт – Заря 3:1

Голы: Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино, 60 – Громов, 90+1.

В старте луганчан вышли два недавние дебютанта сборной Украины: Сергей Булеца и Владислав Кочергин. Подопечные Виктора Скрипника провалили старт второго тайма и за 12 минут пропустили трижды. Единственный удар в створ ворот гостей зафиксирован в компенсированное время – это Артем Громов подсластил норвежский позор.