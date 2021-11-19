Петраков – сильный мотиватор, – Вирт отметил работу специалиста во главе сборной

Украина, несмотря на сложную ситуацию в группе, сумела получить путевки в плей-офф отбора на чемпионат мира. Одним из факторов успеха стала безумная мотивация игроков.

По мнению главного тренера ровенского Вереса Юрия Вирта, назначение Александра Петракова сразу должно было иметь постоянный характер, без приставки "и.о." Специалист на протяжении многих лет доказывал свой уровень и приверженность главной команде страны.

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Ни для кого не было секретом, что Петраков настоящий профессионал, сильный мотиватор, что он на своем месте. Желаю ему вместе с подопечными получить путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре,

– сказал Вирт.

Отметим, что Исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером сборной Украины на постоянной основе. Его контракт с УАФ рассчитан до завершения ЧМ-2022.

Соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 "желто-синие" узнают 26 ноября, матчи состоятся в марте.