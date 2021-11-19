На думку головного тренера рівненського Вереса Юрія Вірта, призначення Олександра Петракова одразу мало мати постійний характер, без приставки "в.о." Фахівець впродовж багатьох років доводив свій рівень та відданість головній команді країни.

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Ні для кого не було секретом, що Петраков — справжній професіонал, сильний мотиватор, що він на своєму місці. Бажаю йому разом із підопічними здобути путівку до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі,

– сказав Вірт.

Зазначимо, що Виконком УАФ таки затвердив Петракова головним тренером збірної України на постійній основі. Його контракт з УАФ розрахований до завершення ЧС-2022.

Суперника у плей-офф відбору на ЧС-2022 "жовто-сині" дізнаються 26 листопада, матчі відбудуться у березні.