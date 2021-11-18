Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко указал на низкую результативность команды. На протяжении всего группового этапа отбора на ЧМ-2022 "желто-синим" не удавалось "закрыть" матч несмотря на тотальное преимущество.

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В результате судьбу путевок в плей-офф пришлось решать в последнем матче, хотя сделать это можно было гораздо раньше. А вот на стадии плей-офф такого шанса не будет, ведь противостояния будут состоять из одной игры.

"Александра Петракова ждет серьезная работа над ошибками. Сейчас еще сложно спрогнозировать, с кем нашим ребятам придется сразиться в стыковых поединках, однако не исключен вариант, что очередным оппонентом будет кто-то из топов: Португалия или Италия, а там в лучшем случае обойдется 3 – 4 голевыми моментами. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на исправлении прицела", – убежден Иван Гецко.

Соперника в плей-офф сборная Украины узнает уже в скором времени, 26 ноября, а матчи состоятся в марте 2022 года.