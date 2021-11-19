По мнению главного тренера ровенского Вереса Юрия Вирта, назначение Александра Петракова сразу должно было иметь постоянный характер, без приставки "и.о." Специалист на протяжении многих лет доказывал свой уровень и приверженность главной команде страны.

Интересно Петракову надо поработать над ошибками, – легенда сборной Гецко указал на проблемы команды

Ни для кого не было секретом, что Петраков настоящий профессионал, сильный мотиватор, что он на своем месте. Желаю ему вместе с подопечными получить путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре,

– сказал Вирт.

Отметим, что Исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером сборной Украины на постоянной основе. Его контракт с УАФ рассчитан до завершения ЧМ-2022.

Соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 "желто-синие" узнают 26 ноября, матчи состоятся в марте.