Петраков наконец-то объявил заявку Украины: в списке оказался еще один защитник

13:09

Уже вскоре Украина сыграет матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины. Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков выбрал исполнителей, которые будут бороться за путевку на Мундиаль.