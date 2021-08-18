Петраков – главный тренер сборной Украины: ночное назначение и временный статус

Сегодня ночью исполком УАФ наконец утвердил главного тренера национальной сборной. Им стал Александр Петраков, который выиграл чемпионат мира с командой U-20.

УАФ до последнего ожидала счастливого завершения переговоров Сергея Реброва с Аль-Айном. Как и ожидалось, эмиратский клуб перед самым стартом сезона не захотел оставаться без квалифицированного тренера, поэтому расторжение контракта не произошло.

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Следовательно, место главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков. Его назначение состоялось ночью, ведь исполком ожидал результатов переговоров Реброва с боссами Аль-Айна.

Сообщается, что Петраков будет исполняющим обязанности главного тренера, начальный срок его работы – квалификация на ЧМ-2022.

В итоге, Петраков, который всю жизнь мечтал возглавить сборную, будет работать с главной командой, а УАФ благодаря промежуточному решению отложила ожидание Реброва на неопределенный срок. Если квалификация на ЧМ-2022 будет провалена, то функционеры найдут причину в позднем назначении и неопытности Петракова.

Напомним, 1 и 4 сентября Украина сыграет против Казахстана и Франции в рамках квалификации на Мундиаль в Катаре.