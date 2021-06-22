По мнению Федецкого, подопечные Шевченко могли одержать лучший результат и получить прямую путевку в раунд плей-офф. Но очевидно, что на на ребятах сказалась усталость – моральная, физическая, психологическая, где-то понимали ответственность за результат.

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Бывший футболист убежден, что футболистам элементарно не хватило "физики", но вместе с тем нужно учитывать и силу соперника.

Австрия провела один из лучших своих матчей. Это – мини-сборная Германии. Много комбинировали, атаковали. Они понимали, что надо забивать, и шли вперед большими силами. Казалось, что Австрия имела на 2-3 футболиста больше. Если бы нам надо было играть на победу, возможно, нашли какие-то эмоциональные резервы. Теперь остается надеяться на результаты других групп, благодаря другим командам сможем выйти в плей-офф, – подытожил Артем.

Напомним, сборная Украины заняла 3 место в группе С и может попасть в четверку третьих команд, которые выйдут в плей-офф Евро-2020.