Харьковский "Металлист" может стать домом для "сине-желтых" накануне старта чемпионата Европы. По крайней мере, об этом заявляют в прессе.

Ранее сообщалось о том, что первый из трех спаррингов перед Евро-2020 сборная Украины сыграет в Харькове. 23 мая команда Андрея Шевченко встретится там с Бахрейном.

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Однако по информации Meta-ratings "сине-желтые" могут сыграть на харьковском "Металлисте" все три запланированных поединка. Пока о месте проведения игр с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня) не сообщалось. Учитывая тот факт, что сборная будет готовиться к Евро-2020 в Харькове, вышеупомянутые матчи также могут состоятся в этом городе.

Кроме того, рассматривается вариант с проведением этих поединков в Киеве.