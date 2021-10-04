Чемпионат Польши, 10 тур

Лехия Гданьск – Легия – 3:1

Голы: Гайос, 34, Кубицки, 54, Зволински, 68 – Пекхарт, 88

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Украинский хавбек Игорь Харатин вышел в основе гостей, но провалил матч – тренер заменил его еще в перерыве. Впрочем, не лучшую игру показала вся команда.

Гданьцы спокойно "отвозили" чемпиона Польши, и пропустили гол престижа лишь на последних минутах. Ужас Легии продолжается – в 8 играх команда добыла лишь 9 очков. Сейчас команда располагается перед зоной вылета, но имеет 2 игры в запасе.