Чемпіонат Польщі, 10 тур

Лехія Гданськ – Легія – 3:1

Голи: Гайос, 34, Кубіцкі, 54, Зволінскі, 68 – Пекхарт, 88

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Український хавбек Ігор Харатін вийшов в основі гостей, але провалив матч – тренер замінив його ще в перерві. Втім, не найкращу гру показала вся команда.

Гданці спокійно "відвозили" чемпіона Польщі, і пропустили гол престижу лише на останніх хвилинах. Жах Легії продовжується – у 8 іграх команда здобула лише 9 очок. Зараз команда розташовується перед зоною вильоту, але має 2 гри в запасі.