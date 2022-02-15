По мнению Яремчука, Бенфика – отличный клуб, который всегда стремится побеждать. В команде собраны достойные исполнители, которым по силам добиваться поставленных целей.

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Вместе с тем, футболист понимает, что клуб ожидал от него большей результативности. Это не заставляет его опускать руки, а наоборот – мотивирует отдавать еще больше сил на тренировках.

Это был мой выбор, я знал, что Бенфика – хорошая команда, и, честно говоря, я ни о чем не жалею. Конечно, я ожидал от себя большего, но реальность такова, и я должен продолжать усердно работать,

– сказал Яремчук.

Прошлым летом Бенфика заплатила Генту за украинца 17 миллионов евро. В текущем сезоне Роман принял участие в 30 матчах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.