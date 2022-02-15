На думку Яремчука, Бенфіка – чудовий клуб, який завжди прагне перемагати. У команді зібрані достойні виконавці, яким під силу досягати поставлених цілей.

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Разом з тим футболіст розуміє, що клуб очікував від нього більшої результативності. Це не змушує його опускати руки, а навпаки – мотивує віддавати ще більше сил на тренуваннях.

Це був мій вибір, я знав, що Бенфіка – хороша команда, і, чесно кажучи, я ні про що не шкодую. Звичайно, я очікував від себе більшого, але реальність така, і я повинен продовжувати старанно працювати,

– сказав Яремчук.

Минулого літа Бенфіка заплатила Генту за українця 17 мільйонів євро. У поточному сезоні Роман взяв участь у 30 матчах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.