По мнению Мирона Маркевича, о продаже 18-летнего украинца в Россию следует спрашивать Шахтер, ведь это трансферная политика клуба. Вместе с тем футболист должен понимать, что ждать вызова в национальную сборную Украины пока не стоит.

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"Российское гражданство? Не знаю всех нюансов. Он ведь играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы. Согласен, что сборная Украины для него на этом этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки с чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", – сказал Маркевич.

Первую часть сезона Мампасси провел в аренде в Мариуполе. Московский Локомотив приобрел его у донецкого Шахтера за 4 миллиона евро. Марк играл за юношескую сборную Украины возрастом до 19 лет. Украинские игроки, выступающие в российском чемпионате, вызов в лагерь национальной команды не получают.