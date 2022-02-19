На перерыв футболисты ушли при ощутимом преимуществе гостей. Мийо Чакташ и Михаэль Жапер отличились в воротах Истры 1961. Первую голевую атаку роскошным пасом начал именно Чеберко.

Читайте также Кризис Бенфики продолжается – в провальном поединке Яремчук сыграл несколько минут: обзор матча

Однако во втором тайме хозяева отыгрались. Матч близился к своему завершению, но Осиеку удалось снова забить. Антонио Манце, в свое время, едва не оказавшийся во львовских Карпатах, принес победу Осиеку на шестой компенсированной минуте!

Этот успех позволил команде Ненада Бьелицы продолжить погоню за бывшей командой. У Осиека и загребского Динамо теперь по 49 очков, однако у клуба из столицы на две игры меньше. Как раз в следующем туре состоится встреча лидеров.

Обзор матча

Чемпионат Хорватии, 24 тур

Истра 1961 – Осиек 2:3

Голы: Бельо, 57, Эйнар, 84 – Чакташ, 27, Жапер, 40, Манце, 90+6.