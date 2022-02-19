На этот раз лиссабонцы потеряли очки в игре с 13-й командой чемпионата. Сначала для гостей все складывалось идеально. На перерыв команды ушли с преимуществом Бенфики в два мяча.

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Однако в конце встречи Боавишта ошеломила соперника двумя голами. Роман Яремчук наблюдал за всем этим со скамейки запасных. Тренерский штаб бросил украинца в бой лишь на 87-й минуте. За отведенное время форвард только трижды прикоснулся к мячу.

После 23 сыгранных матчей "орлы" набрали 51 очко и идут на третьем месте. У лидера лиги Порту 60 зачетных баллов и игра в запасе.

В среду Яремчук и компания сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

Обзор матча Боавишта – Бенфика

Чемпионат Португалии, 23 тур

Боавишта – Бенфика – 2:2

Голы: Густаво, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Гримальдо, 30