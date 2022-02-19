На перерву футболісти пішли за відчутної переваги гостей. Мійо Чакташ та Міхаель Жапер відзначилися у воротах Істри 1961. Першу гольову атаку розкішним пасом розпочав саме Чеберко.

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Проте у другому таймі господарі відігралися. Матч наближався до свого завершення, однак Осієку вдалося знову забити. Антоніо Манце, який свого часу, ледве не опинився у львівських Карпатах, приніс перемогу Осієку на шостій компенсованій хвилині!

Цей успіх дозволив команді Ненада Б'єліци продовжити гонитву за колишньою командою. В Осієка та загребського Динамо тепер по 49 очок, проте клуб зі столиці має на дві гри менше. Якраз у наступному турі відбудтьеся зустріч лідерів.

Огляд матчу

Чемпіонат Хорватії, 24 тур

Істра 1961 – Осієк 2:3

Голи: Бельйо, 57, Ейнар, 84 – Чакташ, 27, Жапер, 40, Манце, 90+6.