Уже на 9-й минуте Руслан Малиновский элегантно ассистировал Дувану Сапате, который открыл счет. Есть результативное действие украинца в 10-м матче подряд!

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Вскоре уже Руслан забил с передачи колумбийца, который организовал для партнера идеальные условия. Малиновский отправил мяч практически в пустые ворота (там находился только защитник Дженоа Жером Онгюэне).

Еще до перерыва игрок сборной Украины отличился передголевым пасом – Малиновский навесил, Ханс Хатебур сбросил головой, а Робин Госенс ​​сделал счет разгромным.

Второй тайм начался с быстрого гола хозяев – отличился узбек Эльдор Шомуродов. Но уже через несколько минут Марио Пашалич вернул разницу в три гола. Стоит заметить, что в зародыше этой атаки принял участие Малиновский.

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Вскоре Руслана заменили, а через 10 минут Дженоа опять один мяч отквитала – пенальти реализовал 37-летний Горан Пандев. На последних минутах генуэзцы приблизились вплотную – дубль оформил Шомуродов. Однако на большее времени не хватило.

Впереди Аталанту ждут два решающих поединка сезона. 19 мая команда Малиновского сыграет в финале Кубка Италии против Ювентуса, а 23 мая бергамаски проведут заключительный матч в Серии А против Милана. Тогда, очевидно, и станет известна судьба второго места.

Пас Малиновского

Гол Малиновского

Передголевой пас Малиновского

Чемпионат Италии, 37 тур

Дженоа – Аталанта 3:4

Голы: Шомуродов, 48, 84 Пандев (пен.), 67 – Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51.