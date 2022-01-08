Дебют Виталия Миколенко стал главным событием вечера субботы. Эвертон, например, анонсировал состав на кубковую игру с Халл Сити фотографией украинца.

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Неприятности для гостей начались на самом старте – уже на 44-й секунде Тайлер Смит головой переправил мяч в сетку. Миколенко оказался в эпицентре события, но прервать навес со штрафного не сумел.

Эвертон пришел в себя еще до перерыва. Дуэт Демарая Грея и Энтони Гордона организовал гол в ворота Халл Сити. А через десять минут гости вышли вперед благодаря точному удару Андре Гомеша. В одной из последующих атак "тигры" могли счёт сравнивать, однако Миколенко фактически вынес мяч из пустых ворот. Кто знает, спасал ли команду в этой ситуации кипер Асмир Бегович.

Видео сейва Миколенко

В компенсированное время к первому тайму Миколенко нарушил правила и получил желтую карточку.

На 62-й минуте Виталий оказался на ударной позиции после подачи углового. С выгодного положения он запустил мяч очень неточно. А вскоре хозяева восстановили паритет – Райан Лонгмен классно пробил из-за пределов штрафной.

Дальше зрителей ждало дополнительное время. Фестиваль красивых голов продолжил Андрос Таунсенд, запустивший ракету и с далекого расстояния поразивший цель.

Портал WhoScored оценил игру украинца отметкой 7,67 – это третий результат в составе Эвертона. Как на дебют, достаточно качественная игра Виталия. Самоотверженно, изнурительно и обнадеживающе.

Кубок Англии, 1/32 финала

Халл Сити – Эвертон 2:2, дополнительное время 0:1

Голы: Смит, 1, Лонгмен, 71 – Грей, 21, Андре Гомеш, 31, Таунсенд, 99.