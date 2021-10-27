По мнению бывшего защитника сборной Украины Вячеслава Шевчука, Гармаш благодаря своей агрессивности и опыту будет полезен "желто-синим" в решающем матче против Боснии.

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Правда, 31-летний хавбек должен понимать, что будет выходить на поле не с первых минут, а в моменты, когда команде потребуется усиление.

Выходя на замену, он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями. Это опытный игрок, и я уверен, что он и сборной поможет. Но он должен понимать, что в сборной Украины он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену,

– сказал Шевчук.

11 ноября сборная Украины товарищеским матчем против Болгарии проведет генеральную репетицию перед последним матчем группового этапа отбора на ЧМ-2022.

Против боснийцев желто-синие сыграют 16 ноября, для продолжения борьбы за путевки на Мундиаль нам нужно побеждать.