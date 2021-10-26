Как рассказал сын Сергея Станиславовича Дмитрий, УАФ действительно вела активные переговоры с Аль-Айном и пыталась посодействовать расторжению контракта специалиста с клубом.

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Также парень добавил, что летом 2022 года договор Реброва с Аль-Айном истечет, после чего специалист будет готов возглавить национальную команду.

Если будет такая возможность, то, конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков, и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины. Папа имеет амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем,

– сказал Дмитрий Ребров.

Напомним, 16 ноября сборная Украины сыграет последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии. Для продолжения борьбы за путевки на Мундиаль в Катаре, нашей команде нужно побеждать.

Под руководством Петракова "желто-синие" сыграли 5 матчей: 1 победа и 4 ничьих.