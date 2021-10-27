На думку колишнього захисника збірної України В'ячеслава Шевчука, Гармаш завдяки своїй агресивності та досвіду буде корисним для "жовто-синіх" у вирішальному матчі проти Боснії.

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Щоправда, 31-річний хавбек мусить розуміти, що буде виходити на поле не з перших хвилин, а в моменти, коли команді потрібне буде підсилення.

Виходячи на заміну, він дуже допомагає своїй команді своєю агресивністю, своїми діями. Це досвідчений гравець, і я впевнений, що він і збірній допоможе. Але він повинен розуміти, що у збірній України він не буде гравцем стартового складу, а виходитиме на заміну,

– сказав Шевчук.

11 листопада збірна України товариським матчем проти Болгарії проведе генеральну репетицію перед останнім матчем групового етапу відбору на ЧС-2022.

Проти боснійців "жовто-сині" зіграють 16 листопада, для продовження боротьби за путівки на Мундіаль нам потрібно перемагати.